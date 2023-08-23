Майже 70% українців добре та нейтрально ставляться до кримчан в окупації, гірше – до жителів сходу

69% українців добре та нейтрального ставляться до кримчан в окупації, водночас до жителів окупованого сходу ставлення у більшості холодне.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-20 серпня

Деталі: За результатами опитування, 85% українців мають тепле ставлення до внутрішньо-переміщених осіб, ще 10% – мають нейтральне, холодне ставлення мають лише 5%.

До жителів окупованих територій Херсонської й Запорізької областей ставлення теж є дуже позитивним: 83% – тепле, 11% – нейтральне, і тільки 5% – холодне.

До жителів окупованого Криму тепло ставляться 46%, нейтрально – 23%, холодно – 31%. До жителів окупованих територій Донеччини та Луганщини холодно ставляться 59%, 18% – нейтрально, 22% – тепло.

Люди молодшого віку трохи краще ставляться до жителів окупованих територій сходу та Криму.

Крім того, за результатами опитування, жителі західних областей гірше ставляться до ВПО ніж інші, також вони мають більш холодне ставлення до жителів так званих в "ДНР/ЛНР".

Натомість серед вихідців з Донбасу ставлення до жителів окупованого сходу є менш холодним, ніж в інших, і скоріше наближається до нейтрального. Також до мешканців окупованих територій Донбасу і Криму дещо краще інших ставляться біженці, які за кордоном.

Також "Рейтинг" дослідив ставлення українців до біженців за кордоном. За результатами опитування, стать людини, яка виїхала, суттєво визначає ставлення суспільства до неї.

Найбільш позитивне ставлення сформувалось до біженок жінок з дітьми: 83% мають тепле ставлення до них, 11% – нейтральне, і тільки 5% – холодне. Водночас до жінок біженок без дітей ставлення є скоріше позитивно-нейтральним: 47% – тепле, 25% – нейтральне, 27% – холодне.

Для чоловіків призивного віку, які виїхали, наявність дітей також поліпшує їхню оцінку, але не так суттєво як у жінок: 37% мають тепле ставлення до чоловіків-біженців з дітьми, 26% – нейтральне, 36% – холодне.

Натомість до чоловіків, які не мають дітей і виїхали за кордон, ставлення є найбільш негативним: 70% мають холодне ставлення, 16% – нейтральне, і всього 13% – тепле.

Водночас до чоловіків призивного віку, які не служать на фронті, але залишились в Україні, ставлення є більш нейтральним: 39% – тепле, 32% – нейтральне, 30% – холодне.

Також дуже позитивним є ставлення до старших людей, які виїхали (78% мають тепле ставлення, 17% – нейтральне, й лише 6% – холодне), тоді як до студентів-біженців ставлення менш тепле (60% – тепле ставлення, 24% – нейтральне, 16% – холодне).

Внутрішньо-переміщені особи, та особливо самі ж біженці за кодоном значно позитивніше ставляться до усіх цих категорій. Ті, хто зараз в Україні, і жінки і чоловіки майже однаково ставляться до біженців різних категорій. Водночас серед біженців за кордоном є певні різниці, наприклад: чоловіки, які перебувають за кордоном, нормально ставляться до таких же чоловіків за кордоном (з чи без дітей), натомість жінки-біженки мають скоріше негативне ставлення до біженців-чоловіків, які не мають дітей.

Опитування проведене методом Computer Assisted Web Interviewing (анкетування через Інтернет). Це анонімні онлайн-опитування, проведене Соціологічною групою Рейтинг на платформі Rating Online. Вибірка випадкова, респонденти отримували запрошення через месенджери та соціальні мережі.

Вибіркова сукупність складає 6050 респондентів, у тому числі 700 ВПО, які на даний момент перебувають на території України, 750 респондентів – біженці з України, які в даний момент перебувають за кордоном.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для усього масиву даних становить не більше 1,5%. Для підмасивів (ВПО та біженці): не більше 4%.