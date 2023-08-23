Почти 70% украинцев хорошо и нейтрально относятся к крымчанам в оккупации, хуже – к жителям востока

69% украинцев хорошо и нейтрального относятся к крымчанам в оккупации, в то же время к жителям оккупированного востока отношение в большинстве холодное.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-20 августа

Детали: По результатам опроса, 85% украинцев имеют теплое отношение к внутренне перемещенным лицам, еще 10% - имеют нейтральное, холодное отношение имеют только 5%.

К жителям оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей отношение тоже очень положительное: 83% - теплое, 11% - нейтральное, и только 5% - холодное.

К жителям оккупированного Крыма теплое относятся 46%, нейтрально - 23%, холодно - 31%. К жителям оккупированных территорий Донетчины и Луганщины холодно относятся 59%, 18% - нейтрально, 22% - тепло.

Люди младшего возраста немного лучше относятся к жителям оккупированных территорий востока и Крыма.

Кроме того, по результатам опроса, жители западных областей хуже относятся к ВПЛ чем другие, также они имеют более холодное отношение к жителям так называемых в "ДНР/ЛНР".

Зато среди выходцев из Донбасса отношение к жителям оккупированного востока является менее холодным, чем у других, и скорее приближается к нейтральному. Также к жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма несколько лучше других относятся беженцы, которые за рубежом.

Также "Рейтинг" исследовал отношение украинцев к беженцам за рубежом. По результатам опроса, пол человека, который выехал, существенно определяет отношение общества к нему.

Наиболее положительное отношение сформировалось к беженкам-женщинам с детьми: 83% имеют теплое отношение к ним, 11% - нейтральное, и только 5% - холодное. В то же время к женщинам-беженок без детей отношение скорее позитивно-нейтральное: 47% - теплое, 25% - нейтральное, 27% - холодное.

Для мужчин призывного возраста, которые выехали, наличие детей также улучшает их оценку, но не так существенно как у женщин: 37% имеют теплое отношение к мужчинам-беженцам с детьми, 26% - нейтральное, 36% - холодное.

Зато к мужчинам, которые не имеют детей и выехали за границу, отношение является наиболее негативным: 70% имеют холодное отношение, 16% - нейтральное, и всего 13% - теплое.

В то же время к мужчинам призывного возраста, которые не служат на фронте, но остались в Украине, отношение более нейтральное: 39% - теплое, 32% - нейтральное, 30% - холодное.

Также очень положительным является отношение к старшим людям, которые выехали (78% имеют теплое отношение, 17% - нейтральное, и только 6% - холодное), тогда как к студентам-беженцам отношение менее теплое (60% - теплое отношение, 24% - нейтральное, 16% - холодное).

Внутренне-перемещенные лица, и особенно сами же беженцы за границей значительно позитивнее относятся ко всем этим категориям. Те, кто сейчас в Украине, и женщины и мужчины почти одинаково относятся к беженцам разных категорий. В то же время среди беженцев за рубежом есть определенные различия, например: мужчины, находящиеся за рубежом, нормально относятся к таким же мужчинам за рубежом (с или без детей), зато женщины-беженки имеют скорее негативное отношение к беженцам-мужчинам, которые не имеют детей.

Опрос проведен методом Computer Assisted Web Interviewing (анкетирование через Интернет). Это анонимные онлайн-опрос, проведенный Социологической группой Рейтинг на платформе Rating Online. Выборка случайная, респонденты получали приглашение через мессенджеры и социальные сети.

Выборочная совокупность составляет 6050 респондентов, в том числе 700 ВПЛ, которые на данный момент находятся на территории Украины, 750 респондентов - беженцы из Украины, которые в данный момент находятся за рубежом.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для всего массива данных составляет не более 1,5%. Для подмассивов (ВПЛ и беженцы): не более 4%.