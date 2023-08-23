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Андрющенко повідомив про знищення в Криму комплекса "Бастіон", в ГУР уточнили, що то ЗРК С-400

Станіслав ПогоріловСереда, 23 серпня 2023, 12:05
Андрющенко повідомив про знищення в Криму комплекса Бастіон, в ГУР уточнили, що то ЗРК С-400
Фото: скришот Telegram-канал "Крымский ветер"

У тимчасово окупованому Криму було уражено протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон" російських загарбників. У ГУР підвердили вибухи, але уточнили, що знищили  ЗРК С-400 "Тріумф" з встановленими ракетами та особовим складом.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер", пресслужба ГУР

Пряма мова Андрющенка: "Він ("Бастіон") є одним з носіїв ракети "Онікс", якими росіяни наносять удари по Україні".

 
фото:Telegram-канал "Крымский ветер"

Деталі: За його словами, також були пошкоджені радіолокаційні станції. Всього було 7 вибухів.

Згодом у Головному управлінні розвідки повідомили, що вибухи сталися біля села Оленівка на мисі Тарханкут, а вражений був ЗРК С-400 "Тріумф" з встановленими ракетами та особовим складом.

Теми: Кримвійна
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