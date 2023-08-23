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Андрющенко сообщил об уничтожении в Крыму комплекса "Бастион", в ГУР уточнили, что это ЗРК С-400

Станислав ПогориловСреда, 23 августа 2023, 12:05
Андрющенко сообщил об уничтожении в Крыму комплекса Бастион, в ГУР уточнили, что это ЗРК С-400
Фото: скришот Telegram-канал "Крымский ветер"

Во временно оккупированном Крыму был поражен противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион" российских захватчиков. В ГУР подтвердили взрывы, но уточнили, что уничтожили ЗРК С-400 "Триумф" с установленными ракетами и личным составом.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер", пресс-служба ГУР

Прямая речь Андрющенко: "Он ("Бастион") является одним из носителей ракеты "Оникс", которыми россияне наносят удары по Украине".

 
фото: Telegram-канал "Крымский ветер"

Детали: По его словам, также были повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов.

Позже в Главном управлении разведки сообщили, что взрывы произошли возле села Оленевка на мысе Тарханкут, а поражен был ЗРК С-400 "Триумф" с установленными ракетами и личным составом.

Темы: Крымвойна
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