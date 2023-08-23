У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони

У Чехії чоловік побив двох українських біженок, одна потрапила в лікарню, фото з novinky.cz

У Чехії після розголосу про зґвалтування неповнолітньої українцем стався напад на двох українок: чоловік накинувся на жінок із кулаками після того, як дізнався, що вони з України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky

Деталі: Поліція розслідує інцидент, що стався в неділю, 13 серпня, у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.

"Ми пішли з дітьми на карусель. Потім ми з Лілією сиділи на бордюрі і розмовляли. До нас під'їхала Škoda Octavia з причепом, і чоловік за кермом запитав, чи ми з України. Потім він від'їхав на кілька метрів, залишив машину заведеною і повернувся до нас", – описала ситуацію, що передувала самому нападу, літня українка.

За її словами, чоловік спочатку почав лаятися, а потім напав на них.

"Спочатку я отримала три удари кулаком в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. Одразу ж накинувся на Лілію", – описала подальший розвиток подій постраждала Тетяна.

Вона скористалася моментом, коли нападник переключив свою увагу на її подругу. Вона швидко підбігла до його машини і витягла ключ із замка запалювання, щоб він не зміг поїхати.

"Я вже збиралась викликати поліцію, коли двоє інших чоловіків підійшли до мене ззаду і вдарили в спину, від чого я впустила ключ на землю. Перший нападник підняв його, сів у машину і поїхав геть. Назустріч нам вже йшли дві молоді дівчини і хлопець, які викликали поліцію і швидку допомогу, тому що Ліля лежала на землі, з обличчя текла кров", – продовжила Тетяна.

Сама вона відбулася лише синцями.

Тетяна передала фотографію автомобіля з номерним знаком патрулю поліції, який прибув на місце події, і одночасно дала детальний опис нападника.

Інша українка, яка зазнала нападу, пам'ятає небагато.

За словами регіонального фельдшера Андреа Дівішової, вона була доставлена каретою швидкої допомоги до відділення невідкладної допомоги Пльзеньської університетської лікарні з порушенням свідомості. Згідно з медичним висновком, вона отримала відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

Молодша з побитих у Чехії українок потрапила до лікарні novinky.cz

Речниця поліції Єва Червенкова повідомила, що її колеги з'ясовують усі обставини справи. Вона не захотіла коментувати, чи вже вдалося затримати підозрюваного.

Самі постраждалі українки, які втекли до Чехії з дітьми через кілька тижнів після початку російської агресії, не можуть пояснити мотив нападу.

"Ми ні з ким не сварилися, нікого ні на що не провокували", – запевняють вони.

Однак вони дещо пов'язують це з прикрим випадком позаминулого тижня, коли молодий українець зґвалтував і спробував вбити 15-річну дівчину в Пльзені.

"Цей вчинок викликав величезний резонанс, і ненависть людей до українців посилилася. Ми були замкнені в гуртожитку і боялися виходити на вулицю", – підсумувала Тетяна.

Мер міста Пласи Єва Кантор Порадкова розповіла, що поліція поінформувала її про цей випадок лише в загальних рисах.

Вона звернула увагу на те, що Пласи є одним з населених пунктів з найбільшою кількістю українських біженців. "Лише у місцевому гуртожитку їх проживає дві сотні. Але у нас ще не було жодного серйозного конфлікту", – додала мер.

Цьому передувало: У першій половині серпня у Пльзені 18-річний іноземець, за даними криміналістів, жорстоко напав, зґвалтував і намагався вбити дівчину, якій, за неофіційною інформацією, 15 років. За словами мера Пльзеня Романа Заржицького, обвинувачений – українець, який тривалий час проживає в Чехії.

Пізніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що 16-річний підліток, який напав на жінку в празькому районі Гостивар, також є українцем.

Поліція в обох випадках не розголошує національність підозрюваного.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан 13 серпня провів пресконференцію, на якій заявив, що колективної провини не існує у випадку злочинних дій.