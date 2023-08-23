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В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 12:23
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
В Чехии мужчина избил двух украинских беженок, одна попала в больницу, фото с novinky.cz

В Чехии после предания огласки изнасилованию несовершеннолетней украинцем произошло нападение на двух украинок: мужчина набросился на женщин с кулаками после того, как узнал, что они из Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky

Детали: Полиция расследует инцидент, произошедший в воскресенье, 13 августа, в городе Пласи на севере Пльзенского края.

"Мы пошли с детьми на карусель. Затем мы с Лилией сидели на бордюре и разговаривали. К нам подъехала Škoda Octavia с прицепом, и мужчина за рулем спросил, из Украины ли мы из Украины. Затем он отъехал на несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к нам", – описала ситуацию, предшествовавшую самому нападению, пожилая украинка. По ее словам, мужчина сначала начал ругаться, а затем напал на них.

"Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Сразу же набросился на Лилию", – описала дальнейшее развитие событий пострадавшая Татьяна.

Она воспользовалась моментом, когда нападавший переключил свое внимание на ее подругу. Она быстро подбежала к его машине и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.

"Я уже собиралась вызвать полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади и ударили в спину, от чего я уронила ключ на землю. Первый нападавший поднял его, сел в машину и уехал. Навстречу нам уже шли две молодые девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле, из лица текла кровь", – продолжила Татьяна.

Сама она отделалась лишь синяками.

Татьяна передала фотографию автомобиля с номерным знаком патрулю полиции, который прибыл на место происшествия, и одновременно дала детальное описание нападавшего.

Друга украинка, которая подверглась нападению, помнит немногое.

По словам регионального фельдшера Андреа Дивишовой, она была доставлена каретой скорой помощи в отделение неотложной помощи Пльзеньской университетской больницы с нарушением сознания. Согласно медицинскому заключению, она получила открытый перелом челюсти, а также перелом скулы и костей носа.

Младшая из избитых в Чехии украинок попала в больницу
Младшая из избитых в Чехии украинок попала в больницу
novinky.cz

Пресс-секретарь полиции Ева Червенкова сообщила, что ее коллеги выясняют все обстоятельства дела. Она не захотела комментировать, удалось ли уже задержать подозреваемого.

Сами пострадавшие украинки, которые сбежали в Чехию с детьми через несколько недель после начала российской агрессии, не могут объяснить мотив нападения.

"Мы ни с кем не ссорились, никого ни на что не провоцировали", – уверяют они. Однако, по их словам, они несколько связывают это с досадным случаем на позапрошлой неделе, когда молодой украинец изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку в Пльзене.

"Этот поступок вызвал огромный резонанс, и ненависть людей к украинцам усилилась. Мы были заперты в общежитии и боялись выходить на улицу", – подытожила Татьяна.

Мэр города Пласы Ева Кантор Порадкова рассказала, что полиция проинформировала ее об этом случае лишь в общих чертах.

Она обратила внимание на то, что Пласы является одним из населенных пунктов с наибольшим количеством украинских беженцев. "Только в местном общежитии их проживает две сотни. Но у нас еще не было ни одного серьезного конфликта", – добавила мэр.

Этому предшествовало: В первой половине августа в Пльзене 18-летний иностранец, по данным криминалистов, жестоко напал, изнасиловал и пытался убить девушку, которой, по неофициальной информации, 15 лет. По словам мэра Пльзена Романа Заржицкого, обвиняемый – украинец, который длительное время проживает в Чехии.

Позже в социальных сетях появилась информация, что 16-летний подросток, напавший на женщину в пражском районе Гостивар, также является украинцем.

Полиция в обоих случаях не разглашает национальность подозреваемого.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в связи с этим в воскресенье 13 августа провел пресс-конференцию, на которой заявил, что коллективной вины не существует в случае преступных действий.

Темы: Чехиябеженцыкриминал
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