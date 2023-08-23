"Зливав" місця із західною технікою: СБУ затримала працівника заводу у Слов’янську

СБУ затримала працівника заводу, який зливав російській ФСБ розташування, зокрема, іноземної бронетехніки у Слов’янську.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Деталі: СБУ повідомляє, що його пріоритетом були локації важкого озброєння і бронетехніки іноземного виробництва у Слов’янську. Чоловік надсилав дані до чат-боту ФСБ, який російська спецслужба створила для збору інформації про українських захисників на сході.

Дослівно СБУ: "Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних атак на підрозділи ЗСУ поблизу лінії фронту.

У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника біля його будинку. У фігуранта вилучено телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ".

Більше деталей: За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник одного із заводів Слов’янська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці через його активну діяльність у прокремлівських пабліках.

Служба безпеки повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення ЗСУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.