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"Сливал" места с западной техникой: СБУ задержала работника завода в Славянске

Татьяна ЛозовенкоСреда, 23 августа 2023, 13:00
Сливал места с западной техникой: СБУ задержала работника завода в Славянске
ФОТО СБУ

СБУ задержала работника завода, который сливал российской ФСБ расположение, в частности, иностранной бронетехники в Славянске.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: СБУ сообщает, что его приоритетом были локации тяжелого вооружения и бронетехники иностранного производства в Славянске. Мужчина посылал данные в чат-бот ФСБ, который российская спецслужба создала для сбора информации об украинских защитниках на востоке.

Дословно СБУ: "Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки новых воздушных атак на подразделения ВСУ вблизи линии фронта.

В результате контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ задержали злоумышленника возле его дома. У фигуранта изъят телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ".

Больше деталей: По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник одного из заводов Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству из-за его активной деятельности в прокремлевских пабликах.

Служба безопасности сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении ВСУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Темы: Донецкая областьСБУоружие
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