"Сливал" места с западной техникой: СБУ задержала работника завода в Славянске
СБУ задержала работника завода, который сливал российской ФСБ расположение, в частности, иностранной бронетехники в Славянске.
Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины
Детали: СБУ сообщает, что его приоритетом были локации тяжелого вооружения и бронетехники иностранного производства в Славянске. Мужчина посылал данные в чат-бот ФСБ, который российская спецслужба создала для сбора информации об украинских защитниках на востоке.
Дословно СБУ: "Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки новых воздушных атак на подразделения ВСУ вблизи линии фронта.
В результате контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ задержали злоумышленника возле его дома. У фигуранта изъят телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ".
Больше деталей: По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник одного из заводов Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству из-за его активной деятельности в прокремлевских пабликах.
Служба безопасности сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении ВСУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.