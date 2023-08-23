Над Сумщиною збили два "Шахеди", на Дніпропетровщині теж працювала ППО

У Сумській та Дніпропетровській областях вдень 23 серпня працювали сили протиповітряної оборони України, над Сумщинлю збили два ударних дрони.

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили Збройних сил України, Сумська обласна військова адміністрація

Деталі: У Сумах чули вибухи близько 12-ї і 12:39, повідомили кореспонденти "Суспільного".

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Сумщині працює ППО.

О 12:58 Повітряні сили поінформували, що в Дніпропетровській області також працює ППО, бо є ракетна небезпека.

Водночас, Полтавську область попередили про ракетну небезпеку й загрозу застосування ударних БпЛА.

Оновлення: О 13:02 Сумська ОВА повідомила, що над Сумщиною сили ППО збили два ворожі БпЛА типу "Shahed".