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Над Сумщиною збили два "Шахеди", на Дніпропетровщині теж працювала ППО

Олена РощінаСереда, 23 серпня 2023, 13:27
Над Сумщиною збили два Шахеди, на Дніпропетровщині теж працювала ППО
Карта повітряних тривог, Telegram t.me/air_alert_map

У Сумській та Дніпропетровській областях вдень 23 серпня працювали сили протиповітряної оборони України, над Сумщинлю збили два ударних дрони.

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили Збройних сил України, Сумська обласна військова адміністрація

Деталі: У Сумах чули вибухи близько 12-ї і 12:39, повідомили кореспонденти "Суспільного".

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Сумщині працює ППО.

О 12:58 Повітряні сили поінформували, що в Дніпропетровській області також працює ППО, бо є ракетна небезпека.

Водночас, Полтавську область попередили про ракетну небезпеку й загрозу застосування ударних БпЛА.

Оновлення: О 13:02 Сумська ОВА повідомила, що над Сумщиною сили ППО збили два ворожі БпЛА типу "Shahed".

Теми: Сумська областьДніпропетровська областьППОвибух
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