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Над Сумской областью сбили два "Шахеда", на Днепропетровщине тоже работала ПВО

Елена РощинаСреда, 23 августа 2023, 13:27
Над Сумской областью сбили два Шахеда, на Днепропетровщине тоже работала ПВО
Карта воздушных тревог, Telegram t.me/air_alert_map

В Сумской и Днепропетровской областях днем 23 августа работали силы противовоздушной обороны Украины, над Сумщиной сбили два ударных дрона.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы Вооруженных сил Украины, Сумская областная военная администрация

Детали: В Сумах слышали взрывы около 12-ти и 12:39, сообщили корреспонденты "Суспільного".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что на Сумщине работает ПВО.

В 12:58 Воздушные силы проинформировали, что в Днепропетровской области также работает ПВО, так как есть ракетная опасность.

В то же время, Полтавскую область предупредили о ракетной опасности и угрозе применения ударных БпЛА.

Обновление: В 13:02 Сумская ОВА сообщила, что над Сумщиной силы ПВО сбили два вражеских БпЛА типа "Shahed".

Темы: Сумская областьДнепропетровская областьПВОвзрыв
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