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Рекордну кількість літаків-розвідників НАТО помітили над Чорним морем і Румунією

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 13:25
Рекордну кількість літаків-розвідників НАТО помітили над Чорним морем і Румунією
Boeing E-3A Sentry, PA Images via Getty Images

20 серпня в небі над Румунією та Чорним морем зафіксували рекордну кількість літаків-розвідників від НАТО різного типу.

Джерело: Adevarul.ro з посиланням на дані Flightradar24, пише "Європейська правда"

Деталі: Повідомляють, що літаки Альянсу відстежували всіма засобами пересування росіян у Криму, що відбувається вже тривалий час, але 20 серпня зафіксували рекордну кількість польотів.

Активність авіації НАТО в районі Чорного моря та Румунії 20 серпня
Активність авіації НАТО в районі Чорного моря та Румунії 20 серпня
Flightradar24

Як йдеться у матеріалі, спочатку це були два літаки Boeing E-3 Sentry дальнього радіолокаційного стеження НАТО (ДРЛС), які паралельно пролетіли над Румунією під позначеннями НАТО 11 і НАТО 12.

Згодом у небі був літак ВМС США Lockheed EP-3E Aries II під кодом XC12, який годинами літав по колу над дельтою Дунаю, а іноді і над Чорним морем. Цей літак повітряної розвідки з інтегрованою електронною системою має погодинну вартість експлуатації понад 35 тисяч доларів і оснащений широким спектром датчиків для розвідки.

З іншого боку під позначенням CL60 над українським кордоном патрулювання здійснював літак Bombardier Challenger 650 ARTEMIS з великою кількістю датчиків та комп'ютерів, що дозволяють перехоплювати і розшифровувати повідомлення противника за сотні кілометрів.

Цей літак перебуває у приватній власності, і хоча на його борту немає військових, експерти Пентагону підключені до його датчиків через супутник, і дані збираються в режимі реального часу. За інформацією джерел, Пентагон платить компанії, якій належить ця послуга, погодинну ставку.

Також над Чорним морем перебував безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk під позивним FORTE10, що має безліч електрооптичних та інфрачервоних датчиків, а також високоточний радар, який дозволяє спостерігати за 100 тисячами квадратних кілометрів суші за день.

Цьому передувало: 16 серпня Міністерство оборони Румунії заявляло, що російська атака на українські порти у Рені та Ізмаїлі на Дунаї не становила загрози для країни.

У Польщі влада міста Радом звернеться до військових та Міністерства оборони за поясненнями у зв'язку з тренувальними польотами літаків F-16, що налякали жителів 22 серпня.

Теми: Чорне мореРумуніяНАТОрозвідка
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