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Рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО заметили над Черным морем и Румынией

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 13:25
Рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО заметили над Черным морем и Румынией
Boeing E-3A Sentry, PA Images via Getty Images

20 августа в небе над Румынией и Черным морем зафиксировали рекордное количество самолетов-разведчиков от НАТО разного типа.

Источник: Adevarul.ro, со ссылкой на данные Flightradar24, пишет "Европейская правда"

Детали: Сообщают, что самолеты Альянса отслеживали всеми средствами передвижения россиян в Крыму, что происходит уже длительное время, но 20 августа зафиксировано рекордное количество полетов.

 
Активность авиации НАТО в районе Черного моря и Румынии 20 августа
Flightradar24

Как сказано в материале, сначала это были два самолета Boeing E-3 Sentry дальнего радиолокационного слежения НАТО (ДРЛС), которые параллельно пролетели над Румынией под обозначениями NATO 11 и NATO 12.

Впоследствии в небе был самолет ВМС США Lockheed EP-3E Aries II под кодом XC12, который часами летал по кругу над дельтой Дуная, а иногда и над Черным морем. Этот самолет воздушной разведки с интегрированной электронной системой имеет почасовую стоимость эксплуатации более 35 тысяч долларов и оснащен широким спектром датчиков для разведки.

С другой стороны под обозначением CL60 над украинской границей патрулирование осуществлял самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS с большим количеством датчиков и компьютеров, позволяющих перехватывать и расшифровывать сообщения противника за сотни километров.

Этот самолет находится в частной собственности, и хотя на его борту нет военных, эксперты Пентагона подключены к его датчикам через спутник, и данные собираются в режиме реального времени. По информации источников, Пентагон платит компании, которой принадлежит эта услуга, почасовую ставку.

Также над Черным морем находился беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk под позывным FORTE10, имеющий множество электрооптических и инфракрасных датчиков, а также высокоточный радар, который позволяет наблюдать за 100 тысячями квадратных километров суши за день.

Этому предшествовало: 16 августа Министерство обороны Румынии заявляло, что российская атака на украинские порты в Рени и Измаиле на Дунае не представляла угрозы для страны.

В Польше власти города Радом обратятся к военным и Министерству обороны за объяснениями в связи с тренировочными полетами самолетов F-16, которые напугали жителей 22 августа.

Темы: Черное мореРумынияНАТОразведка
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