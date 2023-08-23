Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Групу Вагнера у Британії визнають терористичною організацією незабаром – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 14:17
Групу Вагнера у Британії визнають терористичною організацією незабаром – ЗМІ
Центр групи "Вагнер", фото AFP via Getty Images

Велика Британія впродовж декількох тижнів визнає російську групу найманців "Вагнера" терористичною організацією.

Джерело: Financial Times із посиланням на інсайдерів у британському уряді, цитує "Європейська правда"

Деталі: Очікується, що міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман оголосить про це найближчим часом відповідно до повноважень, передбачених Законом про тероризм 2000 року, після місяців, витрачених посадовцями на розробку детальної юридичної справи.

Цим рішенням група Вагнера буде фактично заборонена законодавством Великої Британії, через що приналежність до неї, заохочення до її підтримки, надання допомоги або використання її логотипу стане кримінальним злочином.

Заборона "Вагнера" поставить її в Британії в одну правову категорію з такими терористичними організаціями, як Аль-Каїда, ІДІЛ та Хезболла. Також це дозволить конфіскувати фінансові активи найманців.

На цей крок британський уряд пішов після звинувачень у бездіяльності з боку депутатів, де одна з міжпартійних груп парламентарів у липні назвала підхід Лондона до боротьби з групою Вагнера "вкрай недостатнім".

Парламентарі дійшли висновку, що "діяльність мережі вже перевищує встановлений у Великій Британії юридичний поріг для заборони".

Британія вже запровадила санкції проти групи Вагнера, її засновника Євгенія Пригожина та низки вищих командирів воєнізованої мережі найманців.

Цьому передувало: Наприкінці липня Влада Великої Британії відклала внесення групи Вагнера до списку терористичних організацій через спробу заколоту Пригожина і подальші заяви глави Кремля Владіміра Путіна.

Парламентський комітет у закордонних справах різко розкритикував британський уряд за недооцінку загрози з боку російської групи Вагнера.

20 липня Велика Британія запровадила санкції проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з насильницькими діями російської ПВК "Вагнер" у Малі, Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Судані.

Теми: ВагнерВелика Британіятероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кім Чен Ин скоро поїде до Путіна, щоб обговорити поставки зброї в РФ – NYT

Папа визнав недоречність російських імператорів у своїй промові

фотоЗалужний призначив Героя України головним військкомом Львівщини

Україна ліквідувала наслідки теракту на Каховській ГЕС: вдалося уникнути найгіршого

фотоДо Києва завітав Стівен Фрай: проведе саміт Зеленської

Ердоган не зміг повернути Путіна до "зернової угоди"

Усі новини...
Вагнер
Пригожин заявив, що він в Африці: записав відео з пустелі
Зусилля Кремля з розформування "Вагнера" частково увінчалися успіхом – американські аналітики
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
Останні новини
00:18
Потужний шторм в Іспанії: кількість жертв зросла до п'яти, є зниклі безвісти
23:59
Кулеба: Дурниці про "повільний наступ" кажуть диванні експерти і ЗМІ, а не міністри країн
23:20
У Латвії заявили, що допомога Україні гальмується через погану інфраструктуру між країнами
22:59
Додону відмовили у скасуванні заборони на виїзд з Молдови
22:53
Спортсменам з РФ та Білорусі дозволили змагатись у водних видах спорту
22:27
Держдеп висловився про переговори Ердогана з Путіним
22:21
Глава МЗС Австрії пожартував, що бачить Кулебу частіше, ніж дітей
22:05
фотоЛьвівські лікарі зробили пересадку нирки підлітку: донором став батько
21:57
Кулеба пояснив, як виглядає шлях до дипломатії з РФ
21:51
Рекорди приватизації та проблеми «Центренерго»: який спадок Умєров залишив Фонду держмайна
Усі новини...
Реклама: