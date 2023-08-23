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Группу Вагнера в Британии признают террористической организацией вскоре – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 14:17
Группу Вагнера в Британии признают террористической организацией вскоре – СМИ
Центр группы "Вагнер", фото AFP via Getty Images

Великобритания в течение нескольких недель признает российскую группу наемников "Вагнера" террористической организацией.

Источник: Financial Times со ссылкой на инсайдеров в британском правительстве, цитирует "Европейская правда"

Детали: Ожидается, что министр внутренних дел Суэлла Браверман объявит об этом в ближайшее время в соответствии с полномочиями, предусмотренными Законом о терроризме 2000 года, после месяцев, потраченных чиновниками на разработку детального юридического дела.

Этим решением группа Вагнера будет фактически запрещена законодательством Великобритании, из-за чего принадлежность к ней, поощрение к ее поддержке, оказание помощи или использование ее логотипа станет уголовным преступлением.

Запрет "Вагнера" поставит ее в одну правовую категорию в Британии с такими террористическими организациями, как Аль-Каида, ИГИЛ и Хезболла. Также это позволит конфисковать финансовые активы наемников.

На этот шаг британское правительство пошло после обвинений в бездействии со стороны депутатов, где одна из межпартийных групп парламентариев в июле назвала подход Лондона к борьбе с группой Вагнера "крайне недостаточным".

Парламентарии пришли к выводу, что "деятельность сети уже превышает установленный в Великобритании юридический порог для запрета".

Великобритания уже ввела санкции против группы Вагнера, ее основателя Евгения Пригожина и ряда высших командиров военизированной сети наемников.

Этому предшествовало: В конце июлявласти Великобритании отложили внесение группы Вагнера в список террористических организаций из-за попытки мятежа Пригожина и дальнейших заявлений главы Кремля Владимира Путина.

Парламентский комитет по иностранным делам резко раскритиковал британское правительство за недооценку угрозы со стороны российской группы Вагнера.

20 июля Великобритания ввела санкции против 13 человек и компаний, связанных с насильственными действиями российской ЧВК "Вагнер" в Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Судане.

Темы: ВагнерВеликобританиятерроризм
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