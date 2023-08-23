Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники з катера підбили російський винищувач під час бою біля Зміїного – ГУР

Олена РощінаСереда, 23 серпня 2023, 15:33
Захисники з катера підбили російський винищувач під час бою біля Зміїного – ГУР
Бій українських катерів і російського літака, скриншот із відео ГУР Міноборони

Днями Сили безпеки й оборони України завдали удару по російському літаку над Чорним морем, коли той намагався знищити український катер поблизу острова Зміїний, – літак окупантів зазнав пошкоджень.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно ГУР: "Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі. У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка", відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів".

Деталі: Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України.

Однак він отримав відповідь.

Дослівно ГУР: "Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" – жодної шкоди українським військовим завдано не було.

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому".

Деталі: 22 серпня Міністерство оборони РФ заявило про "знищення літаком ПКС Росії в Чорному морі, на схід від острова Зміїний, швидкохідного військового катера Willard Sea Force виробництва США з десантною групою ЗСУ на борту". Навіть показало відео

Міноборони РФ стверджувало, що "швидкісна надводна ціль активно маневрувала, намагалася ухилитися від вогню винищувача, проте її було успішно уражено з авіаційної гармати".

Однак в Україні спростували цю заяву росіян: у коментарі CNN неназваний представник Військово-морських сил ЗСУ сказав, що подібного інциденту у ВМС України не було і втрат серед особового складу ВМС немає.

Теми: розвідкаЧорне моревійнаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кім Чен Ин скоро поїде до Путіна, щоб обговорити поставки зброї в РФ – NYT

Папа визнав недоречність російських імператорів у своїй промові

фотоЗалужний призначив Героя України головним військкомом Львівщини

Україна ліквідувала наслідки теракту на Каховській ГЕС: вдалося уникнути найгіршого

фотоДо Києва завітав Стівен Фрай: проведе саміт Зеленської

Ердоган не зміг повернути Путіна до "зернової угоди"

Усі новини...
розвідка
Рекордну кількість літаків-розвідників НАТО помітили над Чорним морем і Румунією
Армія РФ не може швидко гнати техніку через пошкоджені мости – британська розвідка
Удар по "Шайковці": ГУР підтвердило пошкодження щонайменше одного літака
Останні новини
00:52
На другій лінії оборони окупанти могли викопати мережу лабіринтів – військові
00:18
Потужний шторм в Іспанії: кількість жертв зросла до п'яти, є зниклі безвісти
23:59
Кулеба: Дурниці про "повільний наступ" кажуть диванні експерти і ЗМІ, а не міністри країн
23:20
У Латвії заявили, що допомога Україні гальмується через погану інфраструктуру між країнами
22:59
Додону відмовили у скасуванні заборони на виїзд з Молдови
22:53
Спортсменам з РФ та Білорусі дозволили змагатись у водних видах спорту
22:27
Держдеп висловився про переговори Ердогана з Путіним
22:21
Глава МЗС Австрії пожартував, що бачить Кулебу частіше, ніж дітей
22:05
фотоЛьвівські лікарі зробили пересадку нирки підлітку: донором став батько
21:57
Кулеба пояснив, як виглядає шлях до дипломатії з РФ
Усі новини...
Реклама: