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Захисники з катера підбили російський винищувач під час бою біля Зміїного – ГУР

Олена РощінаСереда, 23 серпня 2023, 15:33
Захисники з катера підбили російський винищувач під час бою біля Зміїного – ГУР
Бій українських катерів і російського літака, скриншот із відео ГУР Міноборони

Днями Сили безпеки й оборони України завдали удару по російському літаку над Чорним морем, коли той намагався знищити український катер поблизу острова Зміїний, – літак окупантів зазнав пошкоджень.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно ГУР: "Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі. У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка", відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів".

Деталі: Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України.

Однак він отримав відповідь.

Дослівно ГУР: "Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" – жодної шкоди українським військовим завдано не було.

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому".

Деталі: 22 серпня Міністерство оборони РФ заявило про "знищення літаком ПКС Росії в Чорному морі, на схід від острова Зміїний, швидкохідного військового катера Willard Sea Force виробництва США з десантною групою ЗСУ на борту". Навіть показало відео

Міноборони РФ стверджувало, що "швидкісна надводна ціль активно маневрувала, намагалася ухилитися від вогню винищувача, проте її було успішно уражено з авіаційної гармати".

Однак в Україні спростували цю заяву росіян: у коментарі CNN неназваний представник Військово-морських сил ЗСУ сказав, що подібного інциденту у ВМС України не було і втрат серед особового складу ВМС немає.

Теми: розвідкаЧорне моревійнаавіа
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