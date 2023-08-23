Защитники с катера подбили российский истребитель во время боя возле Змеиного – ГУР

На днях Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по российскому самолету над Черным морем, когда тот пытался уничтожить украинский катер вблизи острова Змеиный, – самолет оккупантов получил повреждения.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно ГУР: "Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море. В территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойко", произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров".

Детали: Самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины.

Однако он получил ответ.

Дословно ГУР: "Вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" – никакого вреда украинским военным нанесено не было.

В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома".

Детали: 22 августа Министерство обороны РФ заявило об "уничтожении самолётом ВКС России в Черном море, восточнее острова Змеиный, быстроходного военного катера Willard Sea Force производства США с десантной группой ВСУ на борту". Даже показало видео.

Минобороны РФ утверждало, что "скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки".

Однако в Украине опровергли это заявление россиян: в комментарии CNN неназванный представитель Военно-морских сил ВСУ сказал, что подобного инцидента в ВМС Украины не было и потерь среди личного состава ВМС нет.