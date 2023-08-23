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Можливі посилені обстріли у святкові дні - херсонців просять посидіти вдома

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 16:19
Можливі посилені обстріли у святкові дні - херсонців просять посидіти вдома
Херсонська облпрокуратура

Жителів Херсонської області закликають не виходити з дому 23 серпня на День державного прапора та 24 серпня на День Незалежності України через можливе посилення обстрілів.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook

Пряма мова: "Дорогі жителі Херсонщини, 23-го та 24-го серпня не виходьте без нагальної потреби з дому".

Деталі: За словами Прокудіна, у середу 23 серпня тільки в Корабельному районі Херсона шестеро поранених внаслідок ранкової атаки ворожої авіації.

Голова ХОВА наголосив, що у святкові дні можливі посилені обстріли російських терористів. 

Він просить мешканців Херсонщини пам'ятати про правило двох стін, а на вулиці користуватися вуличним укриттям.

Передісторія: Російські військові вдень 23 серпня завдали удару з артилерії по Херсону, внаслідок чого дістала поранення 80-річна пенсіонерка.

Теми: Херсон
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