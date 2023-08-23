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Возможны усиленные обстрелы в праздничные дни - херсонцев просят посидеть дома

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 16:19
Возможны усиленные обстрелы в праздничные дни - херсонцев просят посидеть дома
Херсонская облпрокуратура

Жителей Херсонской области призывают не выходить из дома 23 августа на День государственного флага и 24 августа на День Независимости Украины из-за возможного усиления обстрелов.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь: "Дорогие жители Херсонщины, 23-го и 24-го августа не выходите без необходимости из дома".

Детали: По словам Прокудина, в среду 23 августа только в Корабельном районе Херсона шестеро раненых в результате утренней атаки вражеской авиации.

Председатель ХОВА отметил, что в праздничные дни возможны усиленные обстрелы российских террористов. 

Он просит жителей Херсонщины помнить о правиле двух стен, а на улице пользоваться уличным укрытием.

Предыстория: Российские военные днем 23 августа нанесли удар из артиллерии по Херсону, в результате чего получила ранения 80-летняя пенсионерка.

Темы: Херсон
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