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Смуга повітряних тривог простягалася з півночі до півдня

Євген КізіловСереда, 23 серпня 2023, 17:02
Смуга повітряних тривог простягалася з півночі до півдня
Фото: svershinsky/Depositphotos

Приблизно з 17:00 до 18:00 у північних, центральних і південних регіонах України оголошували повітряну тривогу.

Джерело: онлайн-мапа попереджень, Повітряні сили в Telegram

 

Детали: Військові повідомили, що в цих областях існує ракетна небезпека - ймовірно росіяни запустили "Калібри".

За їхніми даними, "швидкісні повітряні цілі" (імовірно крилаті ракети) летять з Миколаївської області у напрямку Кіровоградської.

Нагадаємо: 23 серпня Україна святкує День прапора, що дуже дратує путінський режим.

Теми: повітряна тривогаобстрілРосіявійна
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