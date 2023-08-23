Смуга повітряних тривог простягалася з півночі до півдня

Приблизно з 17:00 до 18:00 у північних, центральних і південних регіонах України оголошували повітряну тривогу.

Джерело: онлайн-мапа попереджень, Повітряні сили в Telegram

Детали: Військові повідомили, що в цих областях існує ракетна небезпека - ймовірно росіяни запустили "Калібри".

За їхніми даними, "швидкісні повітряні цілі" (імовірно крилаті ракети) летять з Миколаївської області у напрямку Кіровоградської.

Нагадаємо: 23 серпня Україна святкує День прапора, що дуже дратує путінський режим.