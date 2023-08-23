Полоса воздушных тревог прокатилась с севера до юга

Примерно с 17:00 до 18:00 в северных, центральных и южных регионах Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: онлайн-карта предупреждений, Воздушные силы в Telegram

Детали: Военные сообщили, что в этих областях существует ракетная опасность - вероятно россияне запустили "Калибры".

По их данным, "скоростные воздушные цели" (предположительно крылатые ракеты) летят из Николаевской области в направлении Кировоградской.

Напомним: 23 августа Украина празднует День флага, что очень раздражает путинский режим.