Полоса воздушных тревог прокатилась с севера до юга
Среда, 23 августа 2023, 17:02
Примерно с 17:00 до 18:00 в северных, центральных и южных регионах Украины объявляли воздушную тревогу.
Источник: онлайн-карта предупреждений, Воздушные силы в Telegram
Детали: Военные сообщили, что в этих областях существует ракетная опасность - вероятно россияне запустили "Калибры".
По их данным, "скоростные воздушные цели" (предположительно крылатые ракеты) летят из Николаевской области в направлении Кировоградской.
Напомним: 23 августа Украина празднует День флага, что очень раздражает путинский режим.