Дуда пояснив, чому небезпечно погоджуватись на окупацію Криму Росією

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що від результату війни Росії проти України, у тому числі того, чи зможе вона "закріпити" за собою Крим, залежить збереження всього світового порядку. За його словами, окупація Криму – це проблема глобального рівня.

Джерело: Дуда під час виступу на саміті Кримської платформи, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ні в кого не має бути ілюзій, що окупація Криму – якась регіональна проблема. Це проблема глобального рівня. Якщо ми її не вирішимо разом, ми де-факто почнемо погоджуватися на нову безпекову архітектуру у світі, новий світовий порядок, що ґрунтується на "законі сили" – порядок, нав’язаний Росією. Деокупація Криму і повне відновлення територіальної цілісності України є необхідною передумовою не лише для безпеки у Чорноморсько-азовському басейні, а й стабільності глобальної архітектури безпеки. Не можна дозволити Путіну досягти його цілей щодо України".

Деталі: Анджей Дуда зазначив, що для Варшави події 2014 року вже були чітким сигналом про реальні наміри Кремля щодо всієї України, і тому Польща від початку рішуче підтримувала Україну.

Він підкреслив, що Москва має повернути усі окуповані території і зіткнутися з наслідками своїх дій.

"Не має бути ніяких поступок Росії… Давайте не забувати, які реальні ставки у цій війні. Це збереження світового порядку, що заснований на міжнародному праві, повазі до територіальної цілісності і праві націй визначати своє майбутнє. На кону – все, що є наріжними каменями вільного світу", – зазначив Анджей Дуда.

Що було раніше:

Президент Литви Гітанас Науседа у своєму виступі наголосив, що саме з Криму почалася російська агресія проти України, і вочевидь Крим буде місцем, де їй остаточно покладуть край.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві проходить третій саміт Кримської платформи. Серед топ-гостей, які особисто приїхали в Україну – президент Литви Гітанас Науседа, президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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