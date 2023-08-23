Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дуда пояснив, чому небезпечно погоджуватись на окупацію Криму Росією

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 17:33
Дуда пояснив, чому небезпечно погоджуватись на окупацію Криму Росією
Анджей Дуда, фото: Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що від результату війни Росії проти України, у тому числі того, чи зможе вона "закріпити" за собою Крим, залежить збереження всього світового порядку. За його словами, окупація Криму – це проблема глобального рівня.

Джерело: Дуда під час виступу на саміті Кримської платформи, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ні в кого не має бути ілюзій, що окупація Криму – якась регіональна проблема. Це проблема глобального рівня. Якщо ми її не вирішимо разом, ми де-факто почнемо погоджуватися на нову безпекову архітектуру у світі, новий світовий порядок, що ґрунтується на "законі сили" – порядок, нав’язаний Росією. Деокупація Криму і повне відновлення територіальної цілісності України є необхідною передумовою не лише для безпеки у Чорноморсько-азовському басейні, а й стабільності глобальної архітектури безпеки. Не можна дозволити Путіну досягти його цілей щодо України".

Деталі: Анджей Дуда зазначив, що для Варшави події 2014 року вже були чітким сигналом про реальні наміри Кремля щодо всієї України, і тому Польща від початку рішуче підтримувала Україну. 

Він підкреслив, що Москва має повернути усі окуповані території і зіткнутися з наслідками своїх дій. 

"Не має бути ніяких поступок Росії… Давайте не забувати, які реальні ставки у цій війні. Це збереження світового порядку, що заснований на міжнародному праві, повазі до територіальної цілісності і праві націй визначати своє майбутнє. На кону – все, що є наріжними каменями вільного світу", – зазначив Анджей Дуда.

Що було раніше

Читайте також: Повернути Крим – реально. Як Захід змінює ставлення до військової перемоги України

Теми: ДудаКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Дуда
Лукашенко раптом захотів покращення відносин з Польщею, Дуда відповів
Дуда розповів, що має зробити Білорусь, якщо хоче покращити відносини з Польщею
Загроза вибуху на ЗАЕС вища, ніж ядерного удару з боку Росії – Дуда
Останні новини
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
Усі новини...
Реклама: