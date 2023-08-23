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Дуда объяснил, почему опасно соглашаться на оккупацию Крыма Россией

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 17:33
Дуда объяснил, почему опасно соглашаться на оккупацию Крыма Россией
Анджей Дуда, фото: Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что от исхода войны России против Украины, в том числе того, сможет ли она "закрепить" за собой Крым, зависит сохранение всего мирового порядка. По его словам, оккупация Крыма - это проблема глобального уровня.

Источник: Дуда во время выступления на саммите Крымской платформы, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Ни у кого не должно быть иллюзий, что оккупация Крыма – какая-то региональная проблема. Это проблема глобального уровня. Если мы ее не решим вместе, мы де-факто начнем соглашаться на новую архитектуру безопасности в мире, новый мировой порядок, основанный на "законе силы" – порядок, навязанный Россией. Деоккупация Крыма и полное восстановление территориальной целостности Украины является необходимой предпосылкой не только для безопасности в Черноморско-Азовском бассейне, но и стабильности глобальной архитектуры безопасности. Нельзя позволить Путину достичь его целей в отношении Украины".

Детали: Анджей Дуда отметил, что для Варшавы события 2014 года уже были четким сигналом о реальных намерениях Кремля по всей Украине, и поэтому Польша изначально решительно поддерживала Украину.

Он подчеркнул, что Москва должна вернуть все оккупированные территории и столкнуться с последствиями своих действий.

"Не должно быть никаких уступок России... Давайте не забывать, какие реальные ставки в этой войне. Это сохранение мирового порядка, основанного на международном праве, уважении к территориальной целостности и праве наций определять свое будущее. На кону – все, что является краеугольными камнями свободного мира", – отметил Анджей Дуда.

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Темы: ДудаКрым
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