Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Вибори у США можуть позначитись на підтримці України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 18:29
Зеленський: Вибори у США можуть позначитись на підтримці України
Володимир Зеленський. Фото ОП

Вибори у США можуть позначитися на підтримці Америкою України, але Україна зробить усе, щоб незалежно від результатів голосування допомога від Штатів не зменшувалась.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи в Києві

Пряма мова Зеленського: "Авжеж, у вас буде дуже складний рік. Рік електоральних змагань, рік виборів. Це, безумовно, буде мати вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно.

Ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала. Ми віддаємо весь свій час, свою енергію, щоб постійно працювати зі США".

Деталі: Він підкреслив, що "поки" Україні не потрібно переконувати західних партнерів у необхідності її подальшої підтримки завдяки діям Збройних Сил, а конкретно зі США українська сторона перебуває в постійному діалозі.

Зеленський зазначив, що Україні може бути непросто на фоні "небезпечних голосів", які звучать у Конгресі США. 

Водночас президент вказав на двопартійну підтримку України у Конгресі США, у Білому домі та в американському суспільстві.

Серед іншого, Зеленський анонсував розмову з президентом США Джо Байденом і чергову зустріч із представниками американського Конгресу.

Пряма мова президента: "Я розраховую, що наші партнери у США і залишаться нашими партнерами й друзями. Ризики щодо того, що є деякі (скептичні, – ред.) голоси в Республіканській партії, але є багато голосів у Республіканській партії, які з нами і нас підтримують".

Передісторія:

  • Раніше у серпні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 мільярди доларів на підтримку України.
  • ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках, через те, що республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась. 

Теми: СШАЗеленськийдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

відеоГУР показало російського пілота, якого виманили разом з Мі-8

Світоліна оголосила про перерву у виступах

фото, відео"Спочатку ЗСУ, потім все інше": в Одесі протестували проти сумнівних тендерів

фотоТри роди військ отримали нові беретні знаки

Усі новини...
США
Пентагон готовий тренувати українців на F-16 у США
Адміністрація Байдена впевнена, що Конгрес ухвалить додаткове фінансування для України
Білий дім: Війна динамічна, Україна продовжує повертати території
Останні новини
18:16
ЗМІ: Воллес спровокував дипломатичний скандал із США через вертольоти
18:07
Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко
17:47
Уряд РФ планує не дозволити іноземним банкам легко піти з країни
17:43
Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу
17:26
Партнери вже надали Україні військової допомоги на 100 мільярдів доларів – Резніков
17:21
В Угорщині пропонують дати "гарантії безпеки" РФ і не брати Україну в НАТО
17:02
Проблемна дебіторська заборгованість Міноборони становить 2,7% – Резніков
16:55
відеоВМС знищили російський катер у Чорному морі під час спроби висадки окупантів
16:43
Зеленський поговорив із Макроном про пакети допомоги і безпеку Одещини
16:25
Як виявити деменцію у домашніх улюбленців – поради від вчених
Усі новини...
Реклама: