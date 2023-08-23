Зеленський: Вибори у США можуть позначитись на підтримці України

Вибори у США можуть позначитися на підтримці Америкою України, але Україна зробить усе, щоб незалежно від результатів голосування допомога від Штатів не зменшувалась.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи в Києві

Пряма мова Зеленського: "Авжеж, у вас буде дуже складний рік. Рік електоральних змагань, рік виборів. Це, безумовно, буде мати вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно.

Ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала. Ми віддаємо весь свій час, свою енергію, щоб постійно працювати зі США".

Деталі: Він підкреслив, що "поки" Україні не потрібно переконувати західних партнерів у необхідності її подальшої підтримки завдяки діям Збройних Сил, а конкретно зі США українська сторона перебуває в постійному діалозі.

Зеленський зазначив, що Україні може бути непросто на фоні "небезпечних голосів", які звучать у Конгресі США.

Водночас президент вказав на двопартійну підтримку України у Конгресі США, у Білому домі та в американському суспільстві.

Серед іншого, Зеленський анонсував розмову з президентом США Джо Байденом і чергову зустріч із представниками американського Конгресу.

Пряма мова президента: "Я розраховую, що наші партнери у США і залишаться нашими партнерами й друзями. Ризики щодо того, що є деякі (скептичні, – ред.) голоси в Республіканській партії, але є багато голосів у Республіканській партії, які з нами і нас підтримують".

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