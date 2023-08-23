Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Вибори у США можуть позначитись на підтримці України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 18:29
Зеленський: Вибори у США можуть позначитись на підтримці України
Володимир Зеленський. Фото ОП

Вибори у США можуть позначитися на підтримці Америкою України, але Україна зробить усе, щоб незалежно від результатів голосування допомога від Штатів не зменшувалась.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи в Києві

Пряма мова Зеленського: "Авжеж, у вас буде дуже складний рік. Рік електоральних змагань, рік виборів. Це, безумовно, буде мати вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно.

Ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала. Ми віддаємо весь свій час, свою енергію, щоб постійно працювати зі США".

Деталі: Він підкреслив, що "поки" Україні не потрібно переконувати західних партнерів у необхідності її подальшої підтримки завдяки діям Збройних Сил, а конкретно зі США українська сторона перебуває в постійному діалозі.

Зеленський зазначив, що Україні може бути непросто на фоні "небезпечних голосів", які звучать у Конгресі США. 

Водночас президент вказав на двопартійну підтримку України у Конгресі США, у Білому домі та в американському суспільстві.

Серед іншого, Зеленський анонсував розмову з президентом США Джо Байденом і чергову зустріч із представниками американського Конгресу.

Пряма мова президента: "Я розраховую, що наші партнери у США і залишаться нашими партнерами й друзями. Ризики щодо того, що є деякі (скептичні, – ред.) голоси в Республіканській партії, але є багато голосів у Республіканській партії, які з нами і нас підтримують".

Передісторія:

  • Раніше у серпні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 мільярди доларів на підтримку України.
  • ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках, через те, що республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась. 

Теми: СШАЗеленськийдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
США
Пентагон готовий тренувати українців на F-16 у США
Адміністрація Байдена впевнена, що Конгрес ухвалить додаткове фінансування для України
Білий дім: Війна динамічна, Україна продовжує повертати території
Останні новини
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
Усі новини...
Реклама: