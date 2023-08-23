Зеленский: Выборы в США могут сказаться на поддержке Украины

Выборы в США могут сказаться на поддержке Америкой Украины, но Украина сделает все, чтобы независимо от результатов голосования помощь от Штатов не уменьшалась.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы в Киеве

Прямая речь Зеленского: "Конечно, у вас будет очень сложный год. Год электоральных соревнований, год выборов. Это, безусловно, будет иметь влияние на поддержку Украины. Безусловно, это может повлиять как положительно, так и отрицательно.

Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы поддержка Соединенных Штатов не спадала. Мы отдаем все свое время, свою энергию, чтобы постоянно работать с США".

Детали: Он подчеркнул, что "пока" Украине не нужно убеждать западных партнеров в необходимости ее дальнейшей поддержки благодаря действиям Вооруженных Сил, а конкретно с США украинская сторона находится в постоянном диалоге.

Зеленский отметил, что Украине может быть непросто на фоне "опасных голосов", которые звучат в Конгрессе США.

В то же время президент указал на двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США, в Белом доме и в американском обществе.

Среди прочего, Зеленский анонсировал разговор с президентом США Джо Байденом и очередную встречу с представителями американского Конгресса.

Прямая речь президента: "Я рассчитываю, что наши партнеры в США и останутся нашими партнерами и друзьями. Риски относительно того, что есть некоторые (скептические, − ред.) голоса в Республиканской партии, но есть много голосов в Республиканской партии, которые с нами и нас поддерживают".

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