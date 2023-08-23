Військовий командир здав у ломбард радіостанції та квадрокоптери – прокуратура
Середа, 23 серпня 2023, 19:40
Командиру одного з підрозділів військової частини у Дніпропетровській області повідомили про підозру у викраденні військового майна на пів мільйона гривень.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Деталі: За даними слідства, командир розвідувального взводу викрав чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптери загальною вартістю 500 тис. грн.
Він здав це військове майно в ломбарди на Дніпропетровщині.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.