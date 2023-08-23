Військовий командир здав у ломбард радіостанції та квадрокоптери – прокуратура

Командиру одного з підрозділів військової частини у Дніпропетровській області повідомили про підозру у викраденні військового майна на пів мільйона гривень.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, командир розвідувального взводу викрав чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптери загальною вартістю 500 тис. грн.

Офіс генерального прокурора

Він здав це військове майно в ломбарди на Дніпропетровщині.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.