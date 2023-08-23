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Військовий командир здав у ломбард радіостанції та квадрокоптери – прокуратура

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 19:40
Військовий командир здав у ломбард радіостанції та квадрокоптери – прокуратура
Офіс Генпрокурора

Командиру одного з підрозділів військової частини у Дніпропетровській області повідомили про підозру у викраденні військового майна на пів мільйона гривень.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, командир розвідувального взводу викрав чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптери загальною вартістю 500 тис. грн.

 
Офіс генерального прокурора

Він здав це військове майно в ломбарди на Дніпропетровщині. 

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Теми: прокуратура
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