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Военный командир сдал в ломбард радиостанции и квадрокоптеры – прокуратура

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 19:40
Военный командир сдал в ломбард радиостанции и квадрокоптеры – прокуратура
Офис генерального прокурора

Командиру одного из подразделений воинской части в Днепропетровской области сообщено о подозрении в похищении военного имущества на полмиллиона гривен.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, командир разведывательного взвода похитил четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения и два квадрокоптера общей стоимостью 500 тыс. грн.

 
Офис генерального прокурора

Он сдал это военное имущество в ломбарды Днепропетровской области. 

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Темы: прокуратура
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