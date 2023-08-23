Военный командир сдал в ломбард радиостанции и квадрокоптеры – прокуратура

Командиру одного из подразделений воинской части в Днепропетровской области сообщено о подозрении в похищении военного имущества на полмиллиона гривен.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, командир разведывательного взвода похитил четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения и два квадрокоптера общей стоимостью 500 тыс. грн.

Офис генерального прокурора

Он сдал это военное имущество в ломбарды Днепропетровской области.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.