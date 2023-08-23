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Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 20:27
Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття
Зеленський і Новак , Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з угорською колегою Каталін Новак. Вони обговорили питання "транскордонної співпраці та спільних ініціатив у Закарпатській області", а також розвиток двосторонніх відносин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: Український президент відзначив особисту участь угорської колеги в саміті Кримської платформи, а також подякував їй за підтримку Будапештом Києва в протистоянні Росії.

 
Фото: Офіс президента

"Глава держави окремо відзначив допомогу Угорщини в лікуванні поранених українських військовослужбовців і навчанні військових медиків", – йдеться в повідомленні.

Угорська сторона поки не публікувала інформації про зустріч Новак і Зеленського. Це перша взаємодія обох посадовців щонайменше з осені 2022 року, коли Каталін Новак відвідала Київ для участі в продовольчому саміті.

Як відомо, відносини України та Угорщини в останні місяці були напружені через скандальні заяви угорського керівництва про Україну, а також гальмування Будапештом санкцій ЄС.

Своєю чергою угорська сторона вимагала від Києва вирішити суперечливі питання стосовно становища угорської меншини на Закарпатті.

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Теми: ЗеленськийУгорщина
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