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Зеленский встретился с президентом Венгрии: поговорили о Закарпатье

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 20:27
Зеленский встретился с президентом Венгрии: поговорили о Закарпатье
Зеленский и Новак, Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с венгерской коллегой Каталин Новак. Они обсудили вопросы "трансграничного сотрудничества и совместных инициатив в Закарпатской области", а также развитие двусторонних отношений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Детали: Украинский президент отметил личное участие венгерской коллеги в саммите Крымской платформы, а также поблагодарил ее за поддержку Будапештом Киева в противостоянии России.

 
ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

"Глава государства отдельно отметил помощь Венгрии в лечении раненых украинских военнослужащих и обучении военных медиков", – говорится в сообщении.

Венгерская сторона пока не публиковала информации о встрече Новак и Зеленского. Это первое взаимодействие обоих чиновников по меньшей мере с осени 2022 года, когда Каталин Новак посетила Киев для участия в продовольственном саммите.

Как известно, отношения Украины и Венгрии в последние месяцы были напряженные из-за скандальных заявлений венгерского руководства об Украине, а также торможения Будапештом санкций ЕС.

В свою очередь венгерская сторона требовала от Киева решить спорные вопросы относительно положения венгерского меньшинства на Закарпатье.

Напомним:

Темы: ЗеленскийВенгрия
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