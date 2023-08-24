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Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей

Ольга Глущенко Четвер, 24 серпня 2023, 02:29
Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі 24 серпня Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у східних і південно-східних областях України.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Деталі: Повідомлення про ракетну небезпеку з’явилося о 02:22.

Повітряна тривога була оголошена в Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Донецькій, Запорізькій областях.

Згодом повітряники додали, що існує також загроза застосування балістичного озброєння у регіонах, де оголошено повітряну тривогу.

Оновлено: Після 3 години ночі в областях почалися відбої тривоги.

Теми: повітряна тривога
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