Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей
Четвер, 24 серпня 2023, 02:29
Вночі 24 серпня Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у східних і південно-східних областях України.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Деталі: Повідомлення про ракетну небезпеку з’явилося о 02:22.
Повітряна тривога була оголошена в Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Донецькій, Запорізькій областях.
Згодом повітряники додали, що існує також загроза застосування балістичного озброєння у регіонах, де оголошено повітряну тривогу.
Оновлено: Після 3 години ночі в областях почалися відбої тривоги.