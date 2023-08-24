Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей

Вночі 24 серпня Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у східних і південно-східних областях України.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Деталі: Повідомлення про ракетну небезпеку з’явилося о 02:22.

Повітряна тривога була оголошена в Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Донецькій, Запорізькій областях.

Згодом повітряники додали, що існує також загроза застосування балістичного озброєння у регіонах, де оголошено повітряну тривогу.

Оновлено: Після 3 години ночі в областях почалися відбої тривоги.