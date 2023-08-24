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Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в ряде областей

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 августа 2023, 02:29
Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в ряде областей
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 24 августа Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в восточных и юго-восточных областях Украины.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Детали: Сообщение о ракетной опасности появилось в 02:22.

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Донецкой, Запорожской областях.

Позже воздушники добавили, что существует также угроза применения баллистического вооружения в регионах, где объявлена воздушная тревогу.

Обновлено: После 3 часов ночи в областях начались отбои тревоги.

Темы: воздушная тревога
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