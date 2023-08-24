Воздушные силы сообщали о ракетной опасности в ряде областей
Четверг, 24 августа 2023, 02:29
Ночью 24 августа Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в восточных и юго-восточных областях Украины.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Детали: Сообщение о ракетной опасности появилось в 02:22.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Донецкой, Запорожской областях.
Позже воздушники добавили, что существует также угроза применения баллистического вооружения в регионах, где объявлена воздушная тревогу.
Обновлено: После 3 часов ночи в областях начались отбои тревоги.