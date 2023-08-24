Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони РФ заявило про збиття трьох безпілотників

Ольга Глущенко Четвер, 24 серпня 2023, 05:55
Міноборони РФ заявило про збиття трьох безпілотників
Український дрон-камікадзе "Грім", ілюстративне фото Арміяінформ

У Міноборони Росії заявили, що вночі над двома областями РФ було знищено 3 безпілотники.

Джерело: Міноборони Росії

Дослівно: "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки безпілотними літальними апаратами літакового типу".

Деталі: У російському відомстві кажуть, що два БпЛА знищено засобами ППО над територією Брянської області.

"Ще один український БпЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області", – додали в МО РФ.

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповнено від 08:22СБУ проводить понад 20 обшуків, у в.о. мера Чернігова вилучили телефон

Придатність до військової служби: медичні сили пояснили, чому внесли зміни у список хвороб

Рада відправила Резнікова у відставку

Генпрокурор – за те, щоб НАБУ і САП не постраждали від ініціативи Зеленського про держзраду

Уряд у вівторок погодить звільнення голови Донецької ОВА і призначення нового глави Полтавської – джерело

Президент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму

Усі новини...
Росія
Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина – ISW
Дані відстеження польотів показали "різке зниження" літака Пригожина перед катастрофою
Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі в РФ – спротив
Останні новини
15:19
КолонкаСаакашвілі: Україні треба бути особливо обережною з усіма вмовляннями про вибори
15:18
Оголив геніталії перед 9-річною дівчинкою: на Закарпатті затримали підозрюваного
15:12
П’ять сусідів України не можуть визначитися щодо продовження заборони агроімпорту
14:59
колонкаУ МОЗ попереджають про високу ймовірність спалаху кору
14:55
Колишньому голові Верховного Суду Князєву ще на 20 млн грн зменшили заставу 
14:51
Врожай в Україні перевищує прогнози, але радіти зарано: чому
14:50
Справу про зґвалтування корови на Хмельниччині передали до суду
14:47
відеоЗеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступ під Бахмутом
14:41
Рада підтримала звільнення голови ФДМУ Умєрова
14:40
доповнено від 08:22СБУ проводить понад 20 обшуків, у в.о. мера Чернігова вилучили телефон
Усі новини...
Реклама: