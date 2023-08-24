Міноборони РФ заявило про збиття трьох безпілотників

У Міноборони Росії заявили, що вночі над двома областями РФ було знищено 3 безпілотники.

Джерело: Міноборони Росії

Дослівно: "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки безпілотними літальними апаратами літакового типу".

Деталі: У російському відомстві кажуть, що два БпЛА знищено засобами ППО над територією Брянської області.

"Ще один український БпЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області", – додали в МО РФ.