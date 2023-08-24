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Міноборони РФ заявило про збиття трьох безпілотників

Ольга Глущенко Четвер, 24 серпня 2023, 05:55
Міноборони РФ заявило про збиття трьох безпілотників
Український дрон-камікадзе "Грім", ілюстративне фото Арміяінформ

У Міноборони Росії заявили, що вночі над двома областями РФ було знищено 3 безпілотники.

Джерело: Міноборони Росії

Дослівно: "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки безпілотними літальними апаратами літакового типу".

Деталі: У російському відомстві кажуть, що два БпЛА знищено засобами ППО над територією Брянської області.

"Ще один український БпЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області", – додали в МО РФ.

Теми: Росіябезпілотники
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