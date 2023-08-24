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Минобороны РФ заявило о сбитии трех беспилотников

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 августа 2023, 05:55
Минобороны РФ заявило о сбитии трех беспилотников
В России заявили о сбитии беспилотника в Калужской области Украинский дрон-камикадзе "Гром", иллюстративное фото Армияинформ

В Минобороны России заявили, что ночью над двумя областями РФ было уничтожено 3 беспилотника.

Источник: Минобороны России

Дословно: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа".

Детали: В российском ведомстве говорят, что два БпЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области.

"Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области", – добавили в МО РФ.

Темы: Росcиябеспилотники
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