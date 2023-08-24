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КНДР заявила про другий провал запуску супутника-шпигуна

Ольга Глущенко Четвер, 24 серпня 2023, 07:20
КНДР заявила про другий провал запуску супутника-шпигуна
Кім Чен Ин, фото: Getty Images

Північна Корея заявила в четвер про другу невдалу спробу запустити супутник-шпигун.

Джерело: Yonhap з посиланням на KCNA

Деталі: У КНДР невдали запуск пояснили "помилкою в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня".

Пхеньян заявив, що запустив супутник-шпигун Malligyong-1, встановлений на новому типі ракети Chollima-1, але він зазнав невдачі через проблему, яка "не є великою з точки зору надійності каскадних двигунів і системи".

Національне аерокосмічне агентство Північної Кореї планує з'ясувати причину аварійної несправності системи підриву і знову спробувати вивести супутник на орбіту в жовтні.

Запуск, здійснений у четвер на космодромі Сохе, відбувся приблизно через три місяці після того, як наприкінці травня невдало завершився перший запуск пхеньянського супутника-шпигуна.

КНДР назвала невдалу спробу "найсерйознішим" недоліком першого півріччя, який "не можна ігнорувати".

Теми: Північна Корея
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