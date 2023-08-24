КНДР заявила о втором провале запуска спутника-шпиона

Северная Корея заявила в четверг о второй неудачной попытке запустить спутник-шпион.

Источник: Yonhap со ссылкой на KCNA

Детали: В КНДР неудачные запуск объяснили "ошибкой в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени".

Пхеньян заявил, что запустил спутник-шпион Malligyong-1, установленный на новом типе ракеты Chollima-1, но он потерпел неудачу из-за проблемы, которая "не является большой с точки зрения надежности каскадных двигателей и системы".

Национальное аэрокосмическое агентство Северной Кореи планирует выяснить причину аварийной неисправности системы подрыва и снова попытаться вывести спутник на орбиту в октябре.

Запуск, осуществленный в четверг на космодроме Сохэ, состоялся примерно через три месяца после того, как в конце мая неудачно завершился первый запуск пхеньянского спутника-шпиона.

КНДР назвала неудачную попытку "самым серьезным" недостатком первого полугодия, который "нельзя игнорировать".