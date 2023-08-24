Захисники знищили ще 340 окупантів і 20 БпЛА ворога
Четвер, 24 серпня 2023, 07:50
За минулу добу Сили оборони знищили ще 340 загарбників, 20 безпілотників, 23 ББМ та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 259160 (+340) осіб,
- танків ‒ 4375 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23) од,
- артилерійських систем – 5333 (+15) од,
- РСЗВ – 723 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 494 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) од,
- крилатих ракет ‒ 1406 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од,
- спеціальної техніки ‒ 801 (+1) од.