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Захисники знищили ще 340 окупантів і 20 БпЛА ворога

Ольга Глущенко Четвер, 24 серпня 2023, 07:50
Захисники знищили ще 340 окупантів і 20 БпЛА ворога
українські воїни, фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 340 загарбників, 20 безпілотників, 23 ББМ та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 259160 (+340) осіб,
  • танків ‒ 4375 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23) од,
  • артилерійських систем – 5333 (+15) од,
  • РСЗВ – 723 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 494 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) од,
  • крилатих ракет ‒ 1406 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од,
  • спеціальної техніки ‒ 801 (+1) од.

Теми: війнаГенштаб
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