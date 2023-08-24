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Защитники уничтожили еще 340 оккупантов и 20 БпЛА врага

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 августа 2023, 07:50
Защитники уничтожили еще 340 оккупантов и 20 БпЛА врага
украинские воины, фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 340 захватчиков, 20 беспилотников, 23 ББМ и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 259160 (+340) человек,
  • танков – 4375 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 8511 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 5333 (+15) ед,
  • РСЗО – 723 (+1) ед,
  • средств ПВО – 494 (+3) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4344 (+20) ед,
  • крылатых ракет – 1406 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7773 (+28) ед,
  • специальной техники – 801 (+1) ед.

Темы: войнаГенштаб
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