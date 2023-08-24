Защитники уничтожили еще 340 оккупантов и 20 БпЛА врага
Четверг, 24 августа 2023, 07:50
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 340 захватчиков, 20 беспилотников, 23 ББМ и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 259160 (+340) человек,
- танков – 4375 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 8511 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 5333 (+15) ед,
- РСЗО – 723 (+1) ед,
- средств ПВО – 494 (+3) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4344 (+20) ед,
- крылатых ракет – 1406 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7773 (+28) ед,
- специальной техники – 801 (+1) ед.