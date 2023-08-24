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В Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар

Ирина БалачукЧетверг, 24 августа 2023, 08:26
В Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар
ФОТО ИЗ FACEBOOK КРЫМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

Во временно оккупированном Крыму российские силовики с 4 утра проводят обыски у крымских татар.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram, Крымская солидарность в Facebook

Прямая речь Чубарова: "С 4 часов утра 24 августа 2023 года в Бахчисарае и Бахчисарайском районе российские каратели врываются с обысками в дома крымских татар".

Детали: По его словам, обыски проходят в домах Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Ремзи Ниметулаева, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова.

 
Фото из Facebook Крымской солидарности

Чубаров считает такие действия оккупантов местью крымским татарам за третий саммит Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа, и страхом перед неизбежным освобождением Крыма.

По данным Крымской солидарности, обыски проводит ФСБ.

Российские силовики пришли к людям, которых уже ранее задерживали, арестовывали или штрафовали за участие в акциях протеста, а также у родственников политзаключенных.

Отмечается, что активистов Сейдамета Мустафаева и Абдулмеджита Сейтумерова силовики отвозят в Управление ФСБ в Симферополе.

Темы: Крымобыскикрымские татарыФСБ
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