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ЗСУ наступають і закріплюються південніше Бахмута та біля Новопрокопівки – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 24 серпня 2023, 09:32
ЗСУ наступають і закріплюються південніше Бахмута та біля Новопрокопівки – Генштаб
фото зі сторінки Генштабу

Українські захисники мають успіх і закріплюються в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області та південніше міста Бахмут Донецької області. 

Джерело: ГенштабMilitary Media Center

Дослівно: "В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби...

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: У Генштабі зазначили, що сили оборони продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

 
deepstatemap 24 серпня

За словами речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, українські військові наступають південніше міста Бахмут. У тому районі ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

 
deepstatemap 24 серпня

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ворог зазнає значни втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви.

Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Важкі бої тривають.

Теми: війнаЗбройні сили
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