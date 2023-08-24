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ВСУ наступают и закрепляются южнее Бахмута и возле Новопрокоповки – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 24 августа 2023, 09:32
ВСУ наступают и закрепляются южнее Бахмута и возле Новопрокоповки – Генштаб
фото со страницы Генштаба

Украинские защитники имеют успех и закрепляются в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области и южнее города Бахмут Донецкой области.

Источник: ГенштабMilitary Media Center

Дословно: "В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы...

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах".

Детали: В Генштабе отметили, что силы обороны продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

 
deepstatemap 24 августа

По словам представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, украинские военные наступают южнее города Бахмут. В том районе ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

 
deepstatemap 24 августа

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск и активно применяет резервы.

Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются.

Темы: войнаВооруженные силы
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