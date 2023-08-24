Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності

Альона Мазуренко Четвер, 24 серпня 2023, 10:02
На Слава Україні весь світ відповідає: Героям слава: Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності
Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали українців із 32-ю річницею Дня Незалежності України.

Джерело: привітання Верховного головнокомандувача та головнокомандувача ЗСУ у соцмережах

Дослівно Зеленський: "Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності – незалежності України. Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх в усій нашій державі. Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба – за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна".

Деталі: Президент подякував воїнам, що стали на захист України, а також родинам, що їх виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її: "Дякую кожному, хто чекає рідних із фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише таке важливе "Як ти?", аби почути таке бажане "Все добре!" Таке цінне "Я тебе кохаю"… "Наш син зробив учора перший крок"… "Доця сьогодні сказала: "Тато".

Зеленський зауважив, що нашим воїнам допомагає одна додаткова унікальна броня і це дитячі малюнки, які можна побачити в кожній бригаді на фронті.

Президент зазначив, що діти - одна із рушійних сил наступу: "Бо позаду - саме ви, наші діти. Українські діти, саме ви, хто створює ці малюнки. І я хочу сказати тобі - кожному хлопчику й кожній дівчинці: ти не уявляєш, наскільки це важливо, коли ти підтримуєш наших бійців. Я дякую тобі!"

Він подякував кожній українській матері, для якої Україна є й залишиться домом, попри те, що через війну довелося поїхати: "І коли в будь-якій країні мама дає своїй дитині книжку українською, щоб дитина не втратила себе й свого, коли мама вчить української, коли переживає за Україну й чекає новин з України, чекає, щоб можна було повернутися, - це найважливіше. Бо ви важливі. Всі українці! Хоч би де довелося зараз бути".

Президент подякував українським журналістам та окремо згадав тих, "про кого поки не можна говорити в новинах, чиї імена відомі небагатьом, але чия робота помітна всім".

Пряма мова: "Наші ракети. Українські снаряди. Наші гармати. Українські дрони: "лелеки", "фурії". Морські дрони, "нептуни", "корсари", "стугни". Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту - крейсер "Москва", коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов’язково знімуть кіно. Про тих, кого я нагороджую закритими указами й хто здійснює найскладніші операції. Дякую вам! Ви всі важливі!"

Зеленський зазначив, що важливий кожен: "Всі, хто довів: усі потрібні, усі важливі - і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні!", весь світ відповідає: "Героям слава!"

Дослівно Залужний: "Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих.

Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна.
Це факти, об які розібʼються ворожі задуми".

Теми: День НезалежностіЗалужнийЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ

Російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8, отримає пів мільйона доларів

Рада повернула обов’язкове декларування для чиновників, але реєстр відкриють за рік

Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, в НАТО раніше – Стефанішина

Масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів з-за кордону не буде – постпред президента

Коломойський не має наміру вносити заставу до розгляду апеляції – адвокат

Усі новини...
День Незалежності
Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Блінкен привітав українців з Днем незалежності
Київ дерусифікований. Як виглядає вулиця Героїв Зміїного в Бортничах і чому Google Maps досі рясніють Марксом та Толстим
Останні новини
19:00
Карі стали синіми: очі таїландського немовляти змінили колір через препарат від COVID-19
18:59
відео"Сталеві" прикордонники взяли у полон двох вояк РФ
18:51
Незабаром іноземці зможуть онлайн відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні - постанова
18:45
ВідеоЗСУ знищили склад окупантів на Донбасі
18:36
Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ
18:31
"Вивів три групи": військові розповіли історію про коптер, який став символом батальйону
18:22
Російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8, отримає пів мільйона доларів
18:18
На Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 10-річної родички
18:17
Ситуація з біженцями не поліпшується, з України виїхало ще до пів мільйона осіб
18:17
Київське "Динамо" відпустили півзахисника Сидорчука до бельгійського «Вестерло»
Усі новини...
Реклама: