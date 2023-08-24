На "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали українців із 32-ю річницею Дня Незалежності України.

Джерело: привітання Верховного головнокомандувача та головнокомандувача ЗСУ у соцмережах

Дослівно Зеленський: "Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності – незалежності України. Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх в усій нашій державі. Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба – за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна".

Деталі: Президент подякував воїнам, що стали на захист України, а також родинам, що їх виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її: "Дякую кожному, хто чекає рідних із фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише таке важливе "Як ти?", аби почути таке бажане "Все добре!" Таке цінне "Я тебе кохаю"… "Наш син зробив учора перший крок"… "Доця сьогодні сказала: "Тато".

Зеленський зауважив, що нашим воїнам допомагає одна додаткова унікальна броня і це дитячі малюнки, які можна побачити в кожній бригаді на фронті.

Президент зазначив, що діти - одна із рушійних сил наступу: "Бо позаду - саме ви, наші діти. Українські діти, саме ви, хто створює ці малюнки. І я хочу сказати тобі - кожному хлопчику й кожній дівчинці: ти не уявляєш, наскільки це важливо, коли ти підтримуєш наших бійців. Я дякую тобі!"

Він подякував кожній українській матері, для якої Україна є й залишиться домом, попри те, що через війну довелося поїхати: "І коли в будь-якій країні мама дає своїй дитині книжку українською, щоб дитина не втратила себе й свого, коли мама вчить української, коли переживає за Україну й чекає новин з України, чекає, щоб можна було повернутися, - це найважливіше. Бо ви важливі. Всі українці! Хоч би де довелося зараз бути".

Президент подякував українським журналістам та окремо згадав тих, "про кого поки не можна говорити в новинах, чиї імена відомі небагатьом, але чия робота помітна всім".

Пряма мова: "Наші ракети. Українські снаряди. Наші гармати. Українські дрони: "лелеки", "фурії". Морські дрони, "нептуни", "корсари", "стугни". Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту - крейсер "Москва", коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов’язково знімуть кіно. Про тих, кого я нагороджую закритими указами й хто здійснює найскладніші операції. Дякую вам! Ви всі важливі!"

Зеленський зазначив, що важливий кожен: "Всі, хто довів: усі потрібні, усі важливі - і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні!", весь світ відповідає: "Героям слава!"

Дослівно Залужний: "Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих.

Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна.

Це факти, об які розібʼються ворожі задуми".