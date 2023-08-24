На "Слава Украине" весь мир отвечает: "Героям слава": Зеленский и Залужный поздравили с Днем Независимости

Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали українців із 32-ю річницею Дня Незалежності України.

Источник: поздравления Верховного главнокомандующего и главнокомандующего ВСУ в соцсетях

Дословно Зеленский: "Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости - независимости Украины. Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех во всем нашем государстве. Это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба - за то, что важно каждому. Это - независимая Украина".

Детали: Президент поблагодарил воинов, ставших на защиту Украины, а также семьи, которые воспитали в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее: "Спасибо каждому, кто ждет родных с фронта, каждому, кто ежедневно молится за них, кто звонит или пишет такое важное "Как ты?", чтобы услышать такое желанное "Все хорошо!" Такое ценное "Я тебя люблю"... "Наш сын сделал вчера первый шаг"... "Дочь сегодня сказала: "Папа".

Зеленский отметил, что нашим воинам помогает одна дополнительная уникальная броня и это детские рисунки, которые можно увидеть в каждой бригаде на фронте.

Президент отметил, что дети - одна из движущих сил наступления: "Потому что позади - именно вы, наши дети. Украинские дети, именно вы, кто создает эти рисунки. И я хочу сказать тебе - каждому мальчику и каждой девочке: ты не представляешь, насколько это важно, когда ты поддерживаешь наших бойцов. Я благодарю тебя!"

Он поблагодарил каждую украинскую мать, для которой Украина есть и останется домом, несмотря на то, что из-за войны пришлось уехать: "И когда в любой стране мама дает своему ребенку книгу на украинском, чтобы ребенок не потерял себя и своего, когда мама учит украинскому, когда переживает за Украину и ждет новостей из Украины, ждет, чтобы можно было вернуться, - это самое важное. Потому что вы важны. Все украинцы! Где бы ни пришлось сейчас быть".

Президент поблагодарил украинских журналистов и отдельно упомянул тех, "о ком пока нельзя говорить в новостях, чьи имена известны немногим, но чья работа заметна всем".

Прямая речь: "Наши ракеты. Украинские снаряды. Наши пушки. Украинские дроны: "аисты", "фурии". Морские дроны, "нептуны", "корсары", "стугны". Мы производим все это. Украинцы производят все это. И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота - крейсер "Москва", когда радуемся попаданию по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно снимут кино. О тех, кого я награждаю закрытыми указами и кто проводит сложнейшие операции. Спасибо вам! Вы все важны!"

Зеленский отметил, что важен каждый: "Все, кто доказал: все нужны, все важны - и люди, и действия, и слова. Потому что мы все сделали так, что когда один говорит: "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!"

Дословно Залужный: "Страна непокоренных, непоколебимых, несокрушимых! Страна гордых, героических и храбрых.

Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которые разобьются вражеские замыслы".