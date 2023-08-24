Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У БРІКС запрошують ще 6 країн

Ірина БалачукЧетвер, 24 серпня 2023, 11:24
У БРІКС запрошують ще 6 країн
Саміт Брікс. Фото Getty Images

Лідери країн БРІКС ухвалили рішення запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, ОАЕ і Саудівську Аравію стати повноправними членами альянсу.

Джерело: Reuters, російське пропагандистське видання РИА Новости, Коммерсант з посиланням на заяву президента ПАР Сіріла Рамафоси

Пряма мова Рамафоси на саміті 24 серпня: "Ми ухвалили рішення запросити Аргентину, Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію та ОАЕ стати повноправними членами БРІКС".

Деталі: Повідомляється, що питання про розширення блоку БРІКС, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, стало головним на порядку денному триденного саміту в Йоганнесбурзі, який завершується 24 серпня.

Аргентина, Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ стануть повноформатними членами БРІКС 2024 року.

Reuters пише, що хоча всі члени БРІКС публічно висловилися за розширення блоку, між лідерами виникли розбіжності з приводу того, в якому обсязі і як швидко.

Загалом заявки на вступ до організації подавали 23 держави.

Раніше повідомлялося, що Індія і Бразилія спочатку виступали проти розширення альянсу. 

Для довідки: Саміт БРІКС проходить у столиці ПАР Йоганнесбурзі 22-24 серпня. На ньому присутні лідери Китаю, Індії, Бразилії та ПАР, Росію представляє глава МЗС Сергій Лавров.

Російський диктатор Володимир Путін у столицю ПАР не поїхав через виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на його арешт. На саміті він виступав по відеозв'язку.

Теми: АфрикаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка

МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського

Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ

Російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8, отримає пів мільйона доларів

Рада повернула обов’язкове декларування для чиновників, але реєстр відкриють за рік

Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, в НАТО раніше – Стефанішина

Усі новини...
Африка
Пригожин заявив, що він в Африці: записав відео з пустелі
FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7
У Росії вигадали український бойовий загін для начебто вбивств лідерів Африки за співпрацю з Кремлем
Останні новини
20:36
Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"
20:34
інформатикаНайдорожчі стадіони в час війни: на які арени витратили найбільше бюджетних коштів
20:31
Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка
20:25
Уряд схвалив законопроєкт, який скасовує мораторій на проведення податкових перевірок
20:18
Арахамія обіцяє, що його, керівництва Ради та багатьох колег декларації будуть відкритими
20:18
СБУ підозрює членів Нацкомісії з цінних паперів у лобіюванні інтересів "Фрідом Фінанс"
20:00
Вчені за допомогою ДНК знайшли нащадків людей, чиї черепи вивезли до Німеччини понад століття тому
19:55
Від розміщення ОВДП залучили ще понад 6 мільярдів
19:42
Президент Румунії: Жоден безпілотник не досяг країни
19:40
На платформі Дія.Освіта запустили курс з професії флориста
Усі новини...
Реклама: