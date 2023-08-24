У БРІКС запрошують ще 6 країн

Лідери країн БРІКС ухвалили рішення запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, ОАЕ і Саудівську Аравію стати повноправними членами альянсу.

Джерело: Reuters, російське пропагандистське видання РИА Новости, Коммерсант з посиланням на заяву президента ПАР Сіріла Рамафоси

Пряма мова Рамафоси на саміті 24 серпня: "Ми ухвалили рішення запросити Аргентину, Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію та ОАЕ стати повноправними членами БРІКС".

Деталі: Повідомляється, що питання про розширення блоку БРІКС, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, стало головним на порядку денному триденного саміту в Йоганнесбурзі, який завершується 24 серпня.

Аргентина, Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ стануть повноформатними членами БРІКС 2024 року.

Reuters пише, що хоча всі члени БРІКС публічно висловилися за розширення блоку, між лідерами виникли розбіжності з приводу того, в якому обсязі і як швидко.

Загалом заявки на вступ до організації подавали 23 держави.

Раніше повідомлялося, що Індія і Бразилія спочатку виступали проти розширення альянсу.

Для довідки: Саміт БРІКС проходить у столиці ПАР Йоганнесбурзі 22-24 серпня. На ньому присутні лідери Китаю, Індії, Бразилії та ПАР, Росію представляє глава МЗС Сергій Лавров.

Російський диктатор Володимир Путін у столицю ПАР не поїхав через виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на його арешт. На саміті він виступав по відеозв'язку.