Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В БРИКС приглашают еще 6 стран

Ирина БалачукЧетверг, 24 августа 2023, 11:24
В БРИКС приглашают еще 6 стран
Саммит Брикс. Фото Getty Images

Лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.

Источник: Reuters, российское пропагандистское издание РИА Новости, Коммерсант со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы

Прямая речь Рамафосы на саммите 24 августа: "Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС".

Детали: Сообщается, что вопрос о расширении блока БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, стал главным на повестке дня трехдневного саммита в Йоханнесбурге, который завершается 24 августа. 

Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ станут полноформатными членами БРИКС в 2024 году.

Reuters пишет, что, хотя все члены БРИКС публично высказались за расширение блока, между лидерами возникли разногласия по поводу того, в каком объеме и как быстро.

Всего заявки на вступление в организацию подавали 23 государства.

Ранее сообщалось, что Индия и Бразилия сначала выступали против расширения альянса.  

Для справки: Саммит БРИКС проходит в столице ПАР Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.

Российский диктатор Владимир Путин в столицу ЮАР не поехал из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест. На саммите он выступал по видеосвязи.

Темы: АфрикаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Африка
Пригожин заявил, что он в Африке: записал видео из пустыни
FT: Китай будет подталкивать БРИКС стать геополитическим соперником G7
В России выдумали украинский боевой отряд для якобы убийств лидеров Африки за сотрудничество с Кремлем
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: