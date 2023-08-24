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В БРИКС приглашают еще 6 стран

Ирина БалачукЧетверг, 24 августа 2023, 11:24
В БРИКС приглашают еще 6 стран
Саммит Брикс. Фото Getty Images

Лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.

Источник: Reuters, российское пропагандистское издание РИА Новости, Коммерсант со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы

Прямая речь Рамафосы на саммите 24 августа: "Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС".

Детали: Сообщается, что вопрос о расширении блока БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, стал главным на повестке дня трехдневного саммита в Йоханнесбурге, который завершается 24 августа. 

Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ станут полноформатными членами БРИКС в 2024 году.

Reuters пишет, что, хотя все члены БРИКС публично высказались за расширение блока, между лидерами возникли разногласия по поводу того, в каком объеме и как быстро.

Всего заявки на вступление в организацию подавали 23 государства.

Ранее сообщалось, что Индия и Бразилия сначала выступали против расширения альянса.  

Для справки: Саммит БРИКС проходит в столице ПАР Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.

Российский диктатор Владимир Путин в столицу ЮАР не поехал из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест. На саммите он выступал по видеосвязи.

Темы: АфрикаРосcия
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