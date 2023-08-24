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Вибори в Україні 2024 року мають відбутися попри війну – сенатор США

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 11:30
Вибори в Україні 2024 року мають відбутися попри війну – сенатор США
Lindsey Graham, Getty Images

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що наступного року в Україні мають відбутися вибори – навіть попри російське вторгнення.

Джерело: Ліндсі Грем на пресконференції в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"

Пряма мова Грема: "Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори…

Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї".

Деталі: На думку Грема, Україна змінилася, бо "в минулому це була дуже корумпована країна", але тепер "українці не наживаються" на допомозі. 

"Ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народові. Вони допомагають американському народу", – сказав Грем.  

Пряма мова: "І я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році".

Довідка: Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс також наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану – українська влада повинна придумати, як відповісти на цей виклик.

Представники української влади запевнили колег у Раді Європі, що готуються до проведення президентських та парламентських виборів у 2024 році, розраховуючи на перемогу у війні до того часу.

Теми: вибориУкраїнаСШАВоєнний стан
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