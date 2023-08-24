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Выборы в Украине в 2024 году должны состояться несмотря на войну – сенатор США

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 11:30
Выборы в Украине в 2024 году должны состояться несмотря на войну – сенатор США
Lindsey Graham, Getty Images

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что в следующем году в Украине должны состояться выборы – даже несмотря на российское вторжение.

Источник: Линдси Грэм а пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода

"Мое сегодняшнее послание к президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, ее люди. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны состояться выборы", – сказал Грэм.

По словам Грэма, выборы должны состояться даже несмотря на российское вторжение.

"Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна", – сказал он.

Сейчас же, говорит Грэм, американцы пристально следят за оружием и средствами, которые передают Украине. И следующим шагом в становлении демократии должны стать выборы.

"Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем делать свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу. И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году", – подытожил американский сенатор.

Следующие президентские и парламентские выборы должны были бы состояться в 2024 году, но во время военного положения выборы не проводятся.

Как сообщалось, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс настаивает на необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения – украинская власть должна придумать, как ответить на этот вызов.

Представители украинской власти заверили коллег в Совете Европе, что готовятся к проведению президентских и парламентских выборов в 2024 году, рассчитывая на победу в войне к тому времени

Темы: виборыУкраинаСШАВоенное положение
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