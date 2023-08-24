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Україна має моральне право атакувати територію РФ – Сенатор США

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 12:19
Україна має моральне право атакувати територію РФ – Сенатор США
Річард Блюменталь. Фото: CNN

Сенатор Сполучених Штатів Річард Блюменталь побував у Києві в укритті і заявив, що українці мають повне моральне право атакувати російську територію.

Джерело: "Європейська правда"; Укрінформ з посиланням на Блюменталя в Києві під час пресконференції, яка проходила в укритті через повітряну тривогу

Деталі: На думку американського сенатора, українці мають "абсолютно повне моральне право робити те, що вони роблять".

"Українці атакують Росію на її території українською зброєю. Як ми можемо питати українців про використання своєї зброї, сидячи в бункері?" – поставив риторичне запитання Блюменталь.

Він додав, що після перебування в Бучі, де росіяни масово вбивали людей, він "не може пробачити це військовим РФ".

Сенатор від Демократичної партії також заявив, що адміністрація Байдена "готова надати більше" систем протиповітряної оборони, але, за його словами, проблемою є необхідність виготовити цю зброю.

"Потрібно стимулювати постачальників скоріше виконувати виробничі замовлення", – резюмував Блюменталь.

Крім того, він підкреслив необхідність прискорити навчання українських пілотів на винищувачах F-16, адже, на думку сенатора, ці винищувачі змінять правила гри на полі бою.

Раніше Держдеп Сполучених Штатів заявив, що не заохочує і не підтримує атаки безпілотників всередині Росії.

Водночас глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає легітимними регулярні атаки нібито українських безпілотників по російській столиці Москві.

Перед цим розвідка Британії припустила, що атака дронів по аеродрому в Сольцях Новгородської області, де був знищений стратегічний ядерний бомбардувальник Ту-22М3, могла здійснюватися з російської території.

 

Теми: СШАукриттязброявійна
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