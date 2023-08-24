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Украина имеет моральное право атаковать территорию РФ – Сенатор США

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 12:19
Украина имеет моральное право атаковать территорию РФ – Сенатор США
Ричард Блюменталь. Фото: CNN

Сенатор Соединенных Штатов Ричард Блюменталь побывал в Киеве в укрытии и заявил, что украинцы имеют полное моральное право атаковать российскую территорию.

Источник: "Европейская правда"; Укринформ со ссылкой на Блюменталя в Киеве во время пресс-конференции, которая проходила в укрытии из-за воздушной тревоги

Детали: По мнению американского сенатора, украинцы имеют "абсолютно полное моральное право делать то, что они делают".

"Украинцы атакуют Россию на ее территории украинским оружием. Как мы можем спрашивать украинцев об использовании своего оружия, сидя в бункере?" – задал риторический вопрос Блюменталь.

Он добавил, что после поездки в Бучу, где россияне массово убивали людей, он "не может простить это военным РФ".

Сенатор от Демократической партии также заявил, что администрация Байдена "готова предоставить больше" систем противовоздушной обороны, но, по его словам, проблемой является необходимость изготовить это оружие.

"Нужно стимулировать поставщиков скорее выполнять производственные заказы", – резюмировал Блюменталь.

Кроме того, он подчеркнул необходимость ускорить обучение украинских пилотов на истребителях F-16, ведь, по мнению сенатора, эти истребители изменят правила игры на поле боя.

Ранее Госдеп Соединенных Штатов заявил, что не поощряет и не поддерживает атаки беспилотников внутри России.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок считает легитимными регулярные атаки якобы украинских беспилотников по российской столице Москве.

Перед этим разведка Британии предположила, что атака дронов по аэродрому в Сольцах Новгородской области, где был уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3, могла осуществляться с российской территории.

Темы: СШАукрытиеоружиевойна
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