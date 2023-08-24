Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 13:05
Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 – ЗМІ
СКРИНШОТ

Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16.

Джерело: "Європейська правда"; норвезький канал TV2  з посиланням на джерела

Деталі: Цю інформацію телеканалу TV 2 підтвердили кілька джерел, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре наразі перебуває з офіційним візитом у Києві, додає телеканал.

Норвегія стала третьою після Нідерландів і Данії, яка передасть Україні F-16.

Нагадаємо, Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії.

Також стало відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція.

Теми: Норвегіявійназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли

Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"

Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка

МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського

Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ

Російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8, отримає пів мільйона доларів

Усі новини...
Норвегія
Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T
У Норвегії запрацювала найбільша у світі плавуча вітрова електростанція
Норвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію
Останні новини
21:31
Економічні новини 5 вересня: повернення обов’язкового декларування для чиновників та підозра Фрідману
21:13
Кулеба пояснив, чому не можна домовлятися про мир з Путіним: Нема довіри
21:02
У Києві вимкнули газ 15 тисячам мешканців: кияни заявлють про шантаж зі сторони "Київгазу"
20:59
Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли
20:36
Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"
20:34
інформатикаНайдорожчі стадіони в час війни: на які арени витратили найбільше бюджетних коштів
20:31
Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка
20:25
Уряд схвалив законопроєкт, який скасовує мораторій на проведення податкових перевірок
20:18
Арахамія обіцяє, що його, керівництва Ради та багатьох колег декларації будуть відкритими
20:18
СБУ підозрює членів Нацкомісії з цінних паперів у лобіюванні інтересів "Фрідом Фінанс"
Усі новини...
Реклама: