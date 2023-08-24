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Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 13:05
Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 – ЗМІ
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Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16.

Джерело: "Європейська правда"; норвезький канал TV2  з посиланням на джерела

Деталі: Цю інформацію телеканалу TV 2 підтвердили кілька джерел, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре наразі перебуває з офіційним візитом у Києві, додає телеканал.

Норвегія стала третьою після Нідерландів і Данії, яка передасть Україні F-16.

Нагадаємо, Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії.

Також стало відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція.

Теми: Норвегіявійназброя
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