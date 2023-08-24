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Норвегия передаст Украине истребители F-16 – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 13:05
Норвегия передаст Украине истребители F-16 – СМИ
СКРИНШОТ

Нрвегия решила передать Украине истребители F-16.

Источник: "Европейская правда"; норвежский канал TV2 со ссылкой на источники

Детали: Эту информацию телеканалу TV 2 подтвердили несколько источников, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре сейчас находится с официальным визитом в Киеве, добавляет телеканал.

Норвегия стала третьей после Нидерландов и Дании, которая передаст Украине F-16.

Напомним, Дания, а также Нидерланды на выходных объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании.

Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединится Греция.

Темы: Норвегиявойнаоружие
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