Норвегия передаст Украине истребители F-16 – СМИ
Четверг, 24 августа 2023, 13:05
Нрвегия решила передать Украине истребители F-16.
Источник: "Европейская правда"; норвежский канал TV2 со ссылкой на источники
Детали: Эту информацию телеканалу TV 2 подтвердили несколько источников, сообщает "Европейская правда".
Премьер-министр Йонас Гар Стьоре сейчас находится с официальным визитом в Киеве, добавляет телеканал.
Норвегия стала третьей после Нидерландов и Дании, которая передаст Украине F-16.
Напомним, Дания, а также Нидерланды на выходных объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.
Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании.
Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединится Греция.