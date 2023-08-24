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Правоохоронець з Хмельниччини за $2500 обіцяв "порішати" з мобілізацією

Ірина БалачукЧетвер, 24 серпня 2023, 13:26
Правоохоронець з Хмельниччини за $2500 обіцяв порішати з мобілізацією
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило правоохоронця з Хмельниччини, який обіцяв військовозобов'язаному за $2500 "вирішити питання" з мобілізацією.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції викрили правоохоронця з Хмельниччини та його спільника. Вони брали у громадян кошти за допомогу в ухиленні від мобілізації, посилаючись на свої зв’язки у районному центрі комплектування".

Деталі: Повідомляється, що вартість "послуги" складала 2,5 тисячі доларів. 

 
Фото ДБР

Зловмисників викрили на спробі "вирішити питання" чоловіка, який уже пройшов ВЛК та отримав повістку про прибуття на відправлення у військову частину.

Зазначається, що правоохоронець був присутній під час вручення першої повістки та вирішив на цьому заробити.

Обох фігурантів затримали "на гарячому" під час одержання частини хабаря.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Спільникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повідомляється, що працівники ДБР проведуть додаткову перевірку серед працівників РТЦК та СП щодо сприяння в ухиленні від мобілізації громадянам, придатним до військової служби.

Теми: ХмельниччинамобілізаціяхабарДБР
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